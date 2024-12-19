Putin\'den Suriye Açıklamaları: Esad ile Görüşmedik

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RUSYA Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki yeni yönetimle iletişim kurduklarını ancak Beşar Esad'la Moskova'ya gitmesinden bu yana görüşmediklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık değerlendirme toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, Beşar Esad'ın Moskova'ya gitmesinden bu yana henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini, fakat planlandığını belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesine ilişkin, "Suriye'de mağlup olmadık. Amacımıza ulaştık ve teröristlerin orada iktidara gelmesine izin vermedik" dedi. Putin açıklamasında, Suriye'deki askeri üslerin akıbetiyle ilgili olarak yeni yönetimle çıkarların örtüşmesine bağlı olarak karar verileceğini belirtti.