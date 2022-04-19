Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor.

BUÇA KATLİAMININ BAŞ ŞÜPHELİSİ YARBAY OMURBEKOV

Dünya tabiri caizse haftalardır bu bölgeden gelen görüntülerin şoku içerisinde. Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçmiş ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlatmıştı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirlemişti.

KATLİAMIN BAŞ SORUMLUSUNA MUHAFIZ UNVANI

Putin'in 'Buça kasabı' olarak anılan Omurbekov için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu. Omurbekov ve komutasındaki askerle ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den tepki çeken bir adım geldi.

Putin 64. Motorlu Tüfek Tugayı'na 'Muhafız' unvanı verdi. Putin tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesinde söz konusu birliğin ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiği bilgisine yer verildi. Putin'in bu adımı dünya kamuoyunda kısa sürede tepkilere neden oldu.

MOSKOVA SUÇLUYU BULDU: ABD VE NATO

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurmuştu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı; 'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'dan gelen görüntüler için 'provokasyon ve kurgu' ifadesini kullanarak 'Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını' belirtmişti.