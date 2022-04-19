Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi

19.04.2022 11:35

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 55. gününde Rus lider Putin'den dünyanın gündemine oturan bir hamle daha geldi. Ukrayna'nın Buça kasabasında yapılan katliamın baş şüphelisi olarak belirlenen Yarbay Azatbek Omurbekov'a "Muhafız" unvanı veren kararnameyi imzalayan Putin, 64. Motorlu Tüfek Tugayı'nın ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor.

BUÇA KATLİAMININ BAŞ ŞÜPHELİSİ YARBAY OMURBEKOV

Dünya tabiri caizse haftalardır bu bölgeden gelen görüntülerin şoku içerisinde. Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçmiş ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlatmıştı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirlemişti.

Putin'den dünyayı ayağa kaldıracak karar! Onlarca sivili katleden 'Buça kasabı'na muhafızlık unvanı verdi

KATLİAMIN BAŞ SORUMLUSUNA MUHAFIZ UNVANI

Putin'in 'Buça kasabı' olarak anılan Omurbekov için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu. Omurbekov ve komutasındaki askerle ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den tepki çeken bir adım geldi.

Putin 64. Motorlu Tüfek Tugayı'na 'Muhafız' unvanı verdi. Putin tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesinde söz konusu birliğin ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiği bilgisine yer verildi. Putin'in bu adımı dünya kamuoyunda kısa sürede tepkilere neden oldu.

MOSKOVA SUÇLUYU BULDU: ABD VE NATO

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurmuştu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı; 'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'dan gelen görüntüler için 'provokasyon ve kurgu' ifadesini kullanarak 'Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını' belirtmişti.

Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren Buça kasabı na muhafızlık unvanı verdi
YORUMLAR
500
Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren 'Buça kasabı'na muhafızlık unvanı verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement