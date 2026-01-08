Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor - Son Dakika
Dünya

Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Putin\'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal\'e benziyor
08.01.2026 20:27
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını 'kutsal bir görev' olarak nitelendirmesi ve Rus askerlerini 'Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar' şeklinde tanımlaması, kilise liderlerinden tepki aldı. Din adamları, Putin'in bu ifadelerinin mesiyanik bir dil taşıdığını belirtti ve onu 'Deccal'e benzetti.

Kilise liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna savaşıyla ilgili kullandığı dini söylemler nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Putin'in savaşı "kutsal bir görev" olarak nitelemesi ve Rus askerlerini "Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar" şeklinde tanımlamasının ardından bazı din adamları, Rus liderin bu ifadelerinin mesiyanik bir dil taşıdığını belirterek onu "Deccal"e benzetti.

"TANRI'NIN EMRİYLE HAREKET EDEN SAVAŞÇILAR" BENZETMESİ

Putin, Ortodoks Noel'i dolayısıyla çarşamba günü yaptığı konuşmada, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini "Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar" olarak nitelendirdi. Rus liderin bu sözleri, dini mesajlarla savaşı meşrulaştırmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

"DECCALİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Putin'in kendisini kurtarıcı gibi konumlandırmasına da tepki gösteren Ukrayna Ortodoks Kilisesi Rahibi Peder Myroslav Pushkaruk, Rus lider için, "Bu söylemler bir kurtarıcıdan çok Deccal'i çağrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kilise temsilcileri, dini inançların savaş gerekçesi olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Putin'in açıklamalarının hem dini hem de ahlaki açıdan ciddi bir sapma içerdiğini savundu.

Vladimir Putin, Politika, Ukrayna, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Putin Trump dan yüz kat delikanlıdır keşke Rusya ve Çin ittifakına dahil olsaydık 13 4 Yanıtla
    mesut1244 mesut1244:
    Tırnağın varsa başını kaşırsın. Bunların hiçbirine güven olmaz beyim. 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor - Son Dakika
