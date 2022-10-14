Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı - Son Dakika
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Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı

14.10.2022 14:25
Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün 'Ukrayna tahılının küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğine' dair yaptığı açıklama sonrasında, bugün Birleşmiş Milletler 'tahıl sevkiyatının yüzde 25 kadarının fakir ülkelere gittiğini' vurgulayarak sevkiyatın gıda maliyetlerini Mart ayından itibaren yüzde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün 'Ukrayna tahılının küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğine' dair yaptığı açıklama sonrasında, bugün Birleşmiş Milletler 'tahıl sevkiyatının yüzde 25 kadarının fakir ülkelere gittiğini' vurgulayarak sevkiyatın gıda maliyetlerini Mart ayından itibaren yüzde 14 düşürdüğünü belirtti.

Putin'in Astana'da "Gelişmekte olan, en fakir ulusların bunun küçük bir kısmını gıda programları kapsamında alması talihsiz bir durumdur, ancak yine de Birleşmiş Milletler mevcut olanı düzenlemektedir" açıklamasının ardından, BM 16 Eylül'de yayınladığı tahılla ilgili detaylı açıklamayı bugün sosyal medya hesabından kısaltılmış video mesaj olarak tekrar paylaştı.

BM tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında yapıldığını belirterek "Nakliyatın yaklaşık yüzde 25'i Afrika Boynuzu ve Yemen'deki insani gıda yardımı dahil doğrudan düşük gelirli ülkelere gidiyor" dedi. BM, şimdiye kadar 6 milyon tonun üzerinde yapılan sevkiyatın dünya genelinde gıda ve gübre maliyetlerini düşürmeye yardımcı olduğunun altını çizerek "Gıda Fiyatları Endeksi, Mart ayındaki zirveden sonra yaklaşık yüzde 14 düştü" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'in tahıl açıklaması sonrası BM'den videolu tahıl paylaşımı - Son Dakika
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