Putin, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

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(ANKARA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Putin, anlaşmanın taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulundu. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesi başkent Pyongyang'daki törenle başladı. Görüşme, Rusya ve Kuzey Kore'nin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "İstişarelerin ardından Vladimir Putin ve Kim Jong-un iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. Ayrıca, Putin'in Kuzey Kore ziyareti sırasında sınır karayolu köprüsü inşası ve sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve bilim alanlarında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmalar imzalandı" denildi.

İki lider ardından kameraların karşısına geçti. Putin imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bugün imzalanan Kapsamlı Ortaklık Anlaşması, bu belgenin taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardım sağlanmasını da öngörmektedir" dedi.