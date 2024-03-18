Putin: NATO\'nun Rusya ile çatışması, 3.Dünya Savaşı\'na doğru bir adım olur

Dünya

Rusya Devlet Başkanlığı'na yeniden seçilen Vladimir Putin, Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin gerekli olabileceğini söylemesinin ardından Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşına bir adım olacağı konusunda Batı'yı uyardı.

Rusya Devlet Başkanı, bu hafta sonu yapılan seçimlerde ezici bir zafer kazandıktan sonra , Fransız meslektaşının geçen haftaki bir açıklamasına yanıt olarak bu endişe verici yorumları yaptı.

Macron, geçen Cuma günü Fransız yayını Le Parisien'e, Batı'nın Ukrayna'da kara operasyonlarına 'bazı noktalarda' ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Macron'un açıklamaları ve Rusya ile NATO arasında bir çatışmanın riskleri hakkında sorulduğunda Putin, 'modern dünyada her şey mümkün' diye espri yaptı.

Sovyet sonrası Rus tarihindeki en büyük zaferi kazandıktan sonra Putin, 'Bu, tam ölçekli bir 3. Dünya Savaşına bir adım olacağı herkes için açıktır... Bunu kimse istemiyor gibi görünmüyor,' diye ekledi.

Putin, NATO askeri personelinin zaten Ukrayna'da bulunduğunu ve Rusya'nın savaş alanında hem İngilizce hem de Fransızca konuşulduğunu belirtti.

'Bu, öncelikle onlar için iyi değil, çünkü orada ve büyük sayıda ölüyorlar,' dedi.

Rus lider, Macron'un Ukrayna'daki savaşı daha da kötüleştirmek yerine barışı bulmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi. 'Fransa'nın bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Her şey henüz bitmedi.'

Putin, barış görüşmelerine karşı olmadıklarını ancak düşmanın mermi bitirmesinden dolayı değil, uzun vadeli olarak iki devlet arasında barışçıl, iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediklerini söyledi.

Rusya'nın Merkezi Seçim Komitesi'ne göre, Putin bu sabahın erken saatlerinde, oyların %99'unun sayıldığı ve oy verilen bölgelerin %99'unda, oyların %87'sine sahipti.