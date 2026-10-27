Putin, Rusya'yı piyasadan çıkarma çabalarının fahiş fiyata yol açtığını savundu - Son Dakika
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Putin, Rusya'yı piyasadan çıkarma çabalarının fahiş fiyata yol açtığını savundu

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Putin, Rusya\'yı piyasadan çıkarma çabalarının fahiş fiyata yol açtığını savundu
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Putin, Moskova'daki GECF zirvesinde Avrupa'nın Rus enerjisini reddetmesinin kendi sanayisine zarar verdiğini savundu. Rusya'yı küresel gaz piyasasından çıkarma girişimlerinin yurt dışındaki şirketler ve haneler için fahiş fiyat artışlarına yol açtığını belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarını ve uzun vadeli sözleşmeleri reddederek kendi sanayisine zarar verdiğini savundu. Putin, Rusya'yı küresel gaz piyasasından çıkarma girişimlerinin nihai tüketicilere yüksek maliyet olarak yansıdığını belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 8'inci Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Liderler Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. GECF üyesi ülkelerin dünya doğal gaz rezervlerinin yüzde 70'ine ve küresel gaz ihracatının yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğuna dikkati çeken Putin, doğal gazın küresel enerji dengesinin çeyreğini oluşturduğunu ve 2025 yılında tüketimin yüzde 1,2 artarak 4,2 trilyon metreküpe ulaştığını ifade etti. Doğal gaz rezervlerinde dünyada birinci, üretimde ise ikinci sırada yer aldıklarını hatırlatan Putin, Rusya'yı küresel piyasadan uzaklaştırma çabalarının yurt dışındaki şirketler ve haneler için fahiş fiyat artışlarına yol açtığını vurguladı.

Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştiren Putin, "Avrupa, Rus enerji tedarikini reddederek ve uzun vadeli sözleşmeleri feshederek kendi sanayisine ve sosyal sektörüne zarar veriyor. 'Başkasına kuyu kazma, kendin düşersin' şeklinde bir Rus atasözü vardır. Bana göre AB ülkelerinde yaşanan durum tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki durumun kötüleştiğini ve Avrupa'ya uzanan Rus gaz boru hatlarının terör saldırılarıyla patlatıldığını söyleyen Putin, sektöre yönelik ekipman ve teknoloji kısıtlamalarına rağmen gaz ihracatçısı ülkeler arasında engeller yerine iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Putin, Rusya'nın küresel enerji sektöründeki zorlukların aşılması için katkı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
Vladimir PutinMoskovaEkonomiRusyaDünyaSon Dakika

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