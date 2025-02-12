Putin, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğü bildirildi. Putin'in görüşmede, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttiği ayrıca sosyoekonomik durumun iyileştirilmesine de destek olabileceklerini ifade ettiği bildirildi.