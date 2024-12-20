Putin, Ukrayna ile Şartsız Görüşmeye Hazır

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, İstanbul'da 2022'de varılan anlaşmalar temelinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün düzenlediği basın toplantısında 2024 yılını değerlendirdi. Toplantıda gazeteciler ve halkın sorularını cevaplayan Putin'ın programı 4 saat 30 dakika sürdü. Ukrayna ile olası barış görüşmelerine değinen Putin, "Herhangi bir ön koşulumuz yok, önden şart koşmadan görüşmeye hazırız. Ancak 2022'nin sonunda İstanbul'da yapılan müzakere sürecinde üzerinde anlaştığımız maddelere dayanarak ve bugün sahadaki gerçeklere dayanarak görüşebiliriz" dedi.

Putin, Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılması halinde seçilecek başkanla görüşebileceklerini belirterek, "Buna Zelenskiy de dahil. Eğer Ukrayna gerçekten barışçıl bir çözüm isterse bunu yapabilir. Ukrayna'nın meşru yönetiminde kim olursa onunla görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.