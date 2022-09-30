Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu! - Son Dakika
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Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!

30.09.2022 17:09

Putin, Ukrayna'nın işgal edilen topraklarında yapılan referandumdan sonra 4 bölgenin ilhak edileceğini açıkladı. Putin'in son gelişmelerle ilgili Moskova'da düzenlediği basın toplantısına Çeçenistan lideri Kadirov'un hareketleri damga vurdu. Kadirov, Putin konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Çeçen liderin, Putin'in "Ölen askerlerimizi analım" ifadelerinden sonra duygulandığı öğrenildi.

Ukrayna'da Rusya'nın işgali altında olan Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Donbass, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakı için düzenlediği referandumlardan 'evet' kararı çıktı. Putin kısmi seferberliğin ardından işgal ettiği 4 bölgeyi ilhak etti.

PUTİN KONUŞURKEN KADİROV AĞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova'da yaptığı konuşmada 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı. Putin ilhak kararını açıklarken Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ağlaması dikkat çekti. Çeçen liderin, Putin'in "Ölen askerlerimizi analım" ifadelerinin ardından duygulandığı öğrenildi.

Putin'in konuşmasına Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları damga vurdu

"MİLYONLARCA İNSAN KARARINI VERDİ"

Putin Moskova'da düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Ukrayna topraklarındaki insanlar referandumda tercihini yaptı. Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız. Bu temel ve insanı bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijiya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Onlar artık bizim vatandaşımız. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz. Luhansk, Donetsk, Zaproijya ve Herson Rusya'nın parçasıdır, bu konu müzakere edilmeyecektir."

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SON DAKİKA: Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu! - Son Dakika
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