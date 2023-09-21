Putin ve Paşinyan Karabağ'daki Durumu Görüştü - Son Dakika

Putin ve Paşinyan Karabağ'daki Durumu Görüştü

Putin ve Paşinyan Karabağ\'daki Durumu Görüştü
Son Güncelleme: 21.09.2023 14:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüşerek Karabağ'daki son gelişmeleri ele aldı. Putin, çatışmanın en ciddi aşamasının aşıldığını ve Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle çatışmaların tamamen durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Görüşmelere Rus barış gücü birliğinin liderleri aracılık edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Taraflar, Karabağ'la ilgili son gelişmeleri ele aldılar. Vladimir Putin, çatışmanın en ciddi aşamasının aşılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle varılan, çatışmaların tamamen durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Görüşmelere Rus barış gücü birliğinin liderleri aracılık edecek. Zorlu koşullara rağmen barış gücü askerleri hedeflerini kararlılıkla yerine getirmekte, sivillere ve mültecilere genel yardım sağlamaktadır. Liderler, durumun gerginliğin azalması ve istikrara kavuşması yönündeki umutlarını dile getirdiler" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin ve Paşinyan Karabağ'daki Durumu Görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin ve Paşinyan Karabağ'daki Durumu Görüştü - Son Dakika
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