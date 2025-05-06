Putin ve Pezeşkiyan'dan İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Dünya

Putin ve Pezeşkiyan'dan İş Birliği Vurgusu

Putin ve Pezeşkiyan\'dan İş Birliği Vurgusu

Putin ve Pezeşkiyan, iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı ve güncel konuları ele aldı.

06.05.2025 18:00
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin, iki ülke liderinin ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede, 26 Nisan'da Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye dileklerini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Rusya Acil Durum Bakanlığının felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yaptığı yardım nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede, Rusya ile İran arasında 17 Ocak'ta imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Rusya-İran iş birliğinin daha da geliştirilmesi konularının ayrıntılı ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Umman'ın ara buluculuğunda İran ile ABD arasında İran nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelerin durumu, güncel uluslararası ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu, Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya varılması amacıyla bu diyaloğun ilerletilmesine kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Her iki lider, Rusya ile İran arasında dış politika alanında pratik iş birliği ve koordinasyonun kapsamlı şekilde güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin ve Pezeşkiyan'dan İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

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