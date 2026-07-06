Putin ve Trump Arası Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında hafta sonu gerçekleşen telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. "Trump'ın Ukrayna konusundaki tutumunun istikrarlı olduğunu ve Rusya'yı dinlemeye açık olduğunu" belirten Peskov, "Rusya-Çin ortak askeri tatbikatları ile Çin'in füze denemelerinin herhangi bir ülkeyi tehdit etmediğini, aksine bölgesel güvenliğe katkı sağladığını" vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta sonu gerçekleştirilen telefon görüşmesinin perde arkasını aktardı, Rusya-Çin askeri iş birliğinin sınırlarını çizdi.

Peskov, Putin ile Trump arasında geçen hafta sonunda gerçekleştirilen telefon görüşmesinin iki ülke arasındaki doğrudan iletişim kanalları açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Görüşmeye ilişkin teknik detayları paylaşan Peskov, "Bu görüşme, tutumumuzu en üst düzeyde doğrudan ABD Başkanı'na aktarmak için iyi bir fırsattı. Gerçekten de hem Devlet Başkanı Putin hem de Başkan Trump yakın gelecekte yeniden temas kurma konusunda ortak bir anlayışa vardı" dedi.

Trump'ın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımının istikrarlı ve tutarlı olduğunu savunan Peskov, ABD Başkanı'nın sürekli fikir değiştirdiği yönündeki uluslararası iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ve Trump'ın, Putin'in aktardığı stratejik bilgileri dinlemeye son derece açık olduğunu ifade etti. Peskov, Trump'ın Rusya'nın tezlerine nasıl bir tepki verdiği yönündeki soruları ise diplomatik teamüller gereği yanıtsız bıraktı.

"SAVAŞ KIŞKIRTICILARI" İÇİN İSTİHBARAT VE SAVUNMA BAKANLIĞI DEVREDE

Ukrayna'daki savaşı tırmandıran küresel aktörlere yönelik Moskova'nın atacağı adımlara da değinen Peskov, Putin'in bu konudaki özel talimatının ilgili birimlere ulaştığını açıkladı. Savaşın sürmesini teşvik eden ve kışkırtıcılık faaliyetlerinde bulunan tüm yabancı aktörlerin rollerinin titizlikle incelendiğini belirten Peskov, "Bu konu Savunma Bakanlığı'nın görev alanına geliyor. Ayrıca diğer ülkelerin savaş kışkırtıcılığı faaliyetlerine ne ölçüde dahil olduğuna ilişkin gerekli bilgilere sahip istihbarat kurumlarımız da devrededir" ifadelerini kullandı.

RUSYA-ÇİN TATBİKATLARI KİMSEYİ HEDEF ALMIYOR

Asya-Pasifik bölgesinde NATO zirvesi öncesi yükselen tansiyona karşılık Rusya ve Çin'in ortak askeri adımlarını savunan Peskov, iki süper gücün gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatların savunma eksenli olduğunu bildirdi.

Tatbikatların herhangi bir ülkeyi ya da bölgesel devleti hedef almadığının altını çizen Peskov, "Aksine, Rusya ile Çin'in bu kadar önemli ve sorumluluk gerektiren bir alandaki iş birliği, bölgesel öngörülebilirlik ve güvenlik açısından kritik bir faktördür" diye konuştu.

"ÇİN'İN FÜZE DENEMESİ EGEMENLİK HAKKIDIR"

Çin tarafından gerçekleştirilen ve bölge ülkelerinde endişe yaratan kıtalararası füze denemesini de değerlendiren Dmitry Peskov, Pekin yönetimine tam destek verdi. Çin'in askeri kapasitesini geliştirmesinin tam bir egemenlik hakkı olduğunu söyleyen Peskov, "Çin bölgede ya da dünyanın başka bir yerinde hiçbir ülkeye tehdit oluşturmuyor. Çin bizim yakın müttefikimiz ve stratejik ortağımızdır" diyerek, Moskova-Pekin hattındaki sarsılmaz askeri ve siyasi ortaklık mesajını yineledi.