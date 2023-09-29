Putin, Wagner\'ın Eski Komutanını Ukrayna\'daki Rus Milis Operasyonlarını Yönetmesi İçin Atadı

Vladimir Putin, Wagner'ın kurucusunun uçak kazasında ölümünün ardındaneski üst düzey bir Wagner komutanını Ukrayna'daki Rus milis operasyonlarını yönetmesi için atadı.

Rus lider, Kremlin tarafındanyayınlanan bir transkripte göre, Andrei Troshev'i bir toplantıya çağırarak ona Ukrayna ve başka yerlerde "çeşitli savaş görevlerini yerine getirebilecek gönüllü birimleri" yöneteceğini söyledi.

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, toplantının "rutin" olduğunu ve Troshev'in "savunma bakanlığı için çalıştığını" söyledi.

'Gri saç' lakaplı Troshev, yaklaşık 10 yıl boyunca Wagner'ın üst düzey komutanlarından biri olarak görev yaptı.

Yeni liderin Yevgeny Prigozhin Moskova'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı olduğu belirtildi.

Troshev, çağrı adı "Grey-Hair" olan ve neredeyse on yıl boyunca Wagner'ın üst düzey komutanlarından biriydiYeni liderin Yevgeny Prigozhin Moskova'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı olduğu belirtildi.

Rus ordusu, o zamandan beri Wagner'ın Ukrayna'daki operasyonlarını ve Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki paralı asker faaliyetlerini devralmış durumda.

Geç saatlerde Kremlin'de Putin ile bir araya gelen savunma bakanıyardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, darbenin ardından Rusya'nın Afrika'daki devletlerinden birkaçını ziyaret edip ve Rus ordunun Wagner'ın yerine geçeceğini liderlere iletti.

Wagner, önemli bir güney şehri olan Rostov'daki bir askeri karargahı ele geçirdi, muhtemelen Yevkurov'u ve üst düzey bir askeri istihbarat liderini rehin aldı ve Moskova'nın sadece 200 km dışındaki ilerlemelerini sona erdirmeden önce en az 13 Rus askerini öldürdü.