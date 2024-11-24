ROMANYA'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor.
Romanya'da 9'uncu kez yapılan seçimde 13 aday, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor. Hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu 8 Aralık Pazar günü yapılacak.
Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi için Sandık Başında - Son Dakika
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