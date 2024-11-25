Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Romanya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur sonuçlarına göre Başbakan Marcel Ciolacu, yüzde 25 oy oranıyla ikinci tura geçen ilk aday oldu. 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda, Ciolacu'nun yanı sıra Elena Lasconi, Calin Georgescu ve George Simion da yarışacak.

25.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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ROMANYA'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en çok oy alan 2 isim 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Sandık çıkış anketlerine göre, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu oyların yüzde 25'ini alarak ikinci tura giden ilk isim oldu. Merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi oyların yüzde 18'ini, Calin Georgescu yüzde 16'sını ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion yüzde 15'ini aldı.

Kaynak: DHA

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