Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Tekrar Açıldı

(ANKARA) - Romanya'da, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan, AB liderliğini şiddetle eleştiren ve kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın 'doğal müttefiki' olarak tanımlayan aşırı sağcı George Simion'ı iktidara taşıyabilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin tekrarlanması için oy kullanmaya başlandı.

Romanya, beş ay önceki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından, bugün yeniden sandık başına gitti. 5 ay önceki seçim, "büyük" bir Rus etki kampanyası iddiası nedeniyle iptal edilmişti. Seçim, ülkede artan siyasi gerilim ve aşırı sağın yükselişinin gölgesinde gerçekleşiyor. Toplamda 11 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Oy verme işlemi Romanya saatine göre sabah 07.00'de başladı ve 21.00'de sona erecek. Sandık çıkış anketlerinin seçimlerin hemen ardından açıklanması beklenirken; seçimin ikinci turu ihtiyaç duyulması halinde 18 Mayıs'ta yapılacak.

Romanya'nın ulusal basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı 38 yaşındaki George Simion, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkedeki ilk tur oylamadan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında rahat şekilde önde gidiyor. Simion'un, milliyetçi söylemleri ve özellikle TikTok üzerinden yürüttüğü etkili dijital kampanyası sayesinde kamuoyundan yaklaşık yüzde 30 oranında destek aldığı tahmin ediliyor. Aşırı sağın yükselişi, Kasım 2023'te yapılan ancak daha sonra iptal edilen seçimlerde sürpriz bir çıkış yapan Calin Georgescu'nun adaylığının düşürülmesinin ardından Simion'un ön plana çıkmasıyla ivme kazandı.

Simion'un karşısında yer alan adaylar arasında Crin Antonescu Avrupa yanlısı koalisyonun adayı olarak öne çıkıyor. Antonescu, seçmenlere "istikrar" vaat ederken; diğer bir aday Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan, kampanyasını yolsuzlukla mücadele üzerine kurarak, kendisini "sessiz ve dürüst Rumenler"in temsilcisi olarak konumlandırıyor. Eski başbakan Victor Ponta, yarışta geri planda kalsa da Trump benzeri politika ve söylemleriyle dikkat çekmeye çalışıyor.

19 milyon nüfuslu Romanya, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana NATO içinde stratejik bir konuma sahip.