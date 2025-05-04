Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Tekrar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Tekrar Açıldı

Romanya'da, 5 ay önce iptal edilen Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Aşırı sağcı George Simion'un öne çıktığı seçimde toplamda 11 aday yarışıyor. Seçim, ülkede artan siyasi gerilim ve aşırı sağın yükselişi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

04.05.2025 14:23  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Romanya'da, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan, AB liderliğini şiddetle eleştiren ve kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın 'doğal müttefiki' olarak tanımlayan aşırı sağcı George Simion'ı iktidara taşıyabilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin tekrarlanması için oy kullanmaya başlandı.

Romanya, beş ay önceki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından, bugün yeniden sandık başına gitti. 5 ay önceki seçim, "büyük" bir Rus etki kampanyası iddiası nedeniyle iptal edilmişti. Seçim, ülkede artan siyasi gerilim ve aşırı sağın yükselişinin gölgesinde gerçekleşiyor. Toplamda 11 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Oy verme işlemi Romanya saatine göre sabah 07.00'de başladı ve 21.00'de sona erecek. Sandık çıkış anketlerinin seçimlerin hemen ardından açıklanması beklenirken; seçimin ikinci turu ihtiyaç duyulması halinde 18 Mayıs'ta yapılacak.

Romanya'nın ulusal basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı 38 yaşındaki George Simion, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkedeki ilk tur oylamadan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında rahat şekilde önde gidiyor. Simion'un, milliyetçi söylemleri ve özellikle TikTok üzerinden yürüttüğü etkili dijital kampanyası sayesinde kamuoyundan yaklaşık yüzde 30 oranında destek aldığı tahmin ediliyor. Aşırı sağın yükselişi, Kasım 2023'te yapılan ancak daha sonra iptal edilen seçimlerde sürpriz bir çıkış yapan Calin Georgescu'nun adaylığının düşürülmesinin ardından Simion'un ön plana çıkmasıyla ivme kazandı.

Simion'un karşısında yer alan adaylar arasında Crin Antonescu Avrupa yanlısı koalisyonun adayı olarak öne çıkıyor. Antonescu, seçmenlere "istikrar" vaat ederken; diğer bir aday Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan, kampanyasını yolsuzlukla mücadele üzerine kurarak, kendisini "sessiz ve dürüst Rumenler"in temsilcisi olarak konumlandırıyor. Eski başbakan Victor Ponta, yarışta geri planda kalsa da Trump benzeri politika ve söylemleriyle dikkat çekmeye çalışıyor.

19 milyon nüfuslu Romanya, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana NATO içinde stratejik bir konuma sahip.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Tekrar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:03:00. #7.12#
SON DAKİKA: Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Tekrar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.