Romanya\'da Rus İHA\'sı Apartmana Çarptı

Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın Gala?i kentindeki bir apartmanavçarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü sabaha karşı meydana gelen olayda İHA'nın binanın 10'uncu katına isabet ettiğini ve yangına neden olduğunu açıkladı.

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği, İHA'nın taşıdığı patlayıcı yükün tamamının infilak ettiğini bildirdi. Yangın sırasında yaklaşık 70 kişi tahliye edilirken, iki kişi hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

Rusya olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Romanya topraklarına savaş boyunca çok sayıda Rus İHA'sı veya İHA parçası düşmüş olsa da bu olay Romanya vatandaşlarının yaralandığı ilk vaka olarak kayda geçti.

Olayın ardından üç kentte hava saldırısı alarmı verildi, iki F-16 savaş uçağı havalandı.

Ukrayna limanlarının sık sık Rus saldırılarının hedefi olduğu bölgede bulunan Gala?i, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor ve nehir aynı zamanda Romanya ile Ukrayna arasındaki sınırı oluşturuyor.

Kent, denizden yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, olayı Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Romanya topraklarını etkileyen "en ciddi olay" olarak nitelendirdi.

Dan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu olayın tüm sorumluluğu Rusya Federasyonu'na aittir" dedi ve müttefik ülkelerden ek İHA savunma sistemleri talep ettiğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Rusya'nın "pervasız davranışını" kınayarak ittifakın "müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu" söyledi.

Avrupa Birliği yetkilileri de olayı sert ifadelerle eleştirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın saldırganlık savaşının bir sınırı daha aştığını" belirterek AB'nin Romanya ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise olayın "Romanya'nın egemenliği ve Avrupa hava sahasının açık ve ciddi bir ihlali" olduğunu ifade etti.

Bu, savaş sırasında bir NATO ülkesinin vurulduğu ilk olay değil

BBC İzleme Servisi'nin baş analisti Vitaly Shevchenko'nun değerlendirmesine göre, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca bölgedeki çeşitli ülkelerde çok sayıda İHA düşme olayı yaşandı.

Bu olaylar genellikle kaza olarak tanımlansa da her birinin arkasındaki niyetin doğrulanması zor.

Son aylarda Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere karşı kullandığı bazı İHA'lar üç Baltık ülkesi Litvanya, Estonya ve Letonya'ya düştü.

Mayıs ortasında Letonya hükümeti, benzer olayların ele alınış biçimi nedeniyle çıkan tartışmaların ardından düştü.

On gün önce Kiev yönetimi, bir Ukrayna İHA'sının Estonya üzerinde vurulmasının ardından özür dilemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhy Tykhy ise Rusya'yı Ukrayna İHA'larını kasıtlı olarak Baltık ülkelerine yönlendirmekle suçladı.

25 Nisan'da Ukrayna'ya yönelik büyük bir Rus hava saldırısının ardından, bugün apartmanın vurulduğu aynı bölge olan Gala?i'de iki İHA parçası bulunmuştu.

Moskova o dönemde bu İHA'ların Rusya'ya ait olup olmadığını doğrulamamış ya da yalanlamamıştı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipaev ise olayın "büyük ihtimalle bir Ukrayna provokasyonu" olabileceğini, bunun ya Ukrayna'ya ait bir İHA ya da Ukrayna tarafından yönü değiştirilmiş bir araçla ilgili olabileceğini söylemişti.