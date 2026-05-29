Romanya'da Rus İHA'sı Düştü, 2 Yaralı

29.05.2026 11:43
Romanya'nın Galati kentinde Rus yapımı bir İHA'nın düşmesiyle yangın çıktı, 2 kişi yaralandı.

ROMANYA'nın Galati kentinde, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bir apartmana düşmesi sonucu meydana gelen yangında 2 kişi yaralandı.

Romanya Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırıları sırasında bir İHA'nın Romanya hava sahasına girdiğini duyurdu. Radarla takip edilen patlayıcı yüklü İHA'nın, ülkenin doğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğü bildirildi. Çarpmanın etkisiyle binada yangın çıkarken, hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığı, binadaki diğer sakinlerin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, İHA'nın hava sahasına girmesinin ardından alarm durumuna geçildiğini kaydetti. Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının ve bir IAR 330 SOCAT helikopterinin havalandırıldığı, pilotlara uçuş boyunca hedefleri vurma yetkisi verildiği belirtildi. Ayrıca, bölgedeki Tulcea, Galati ve Braila kentlerinde halkı uyarmak amacıyla acil durum mesajları yayınlandığı ifade edildi.

RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, olayı Rusya'nın 'ciddi ve sorumsuz bir adımı' ile uluslararası hukukun ve Romanya hava sahasının ağır bir ihlali olarak nitelendirdi. İHA'nın Rusya'ya ait olduğunun Savunma Bakanlığı tarafından kesin olarak doğrulandığını belirten Toiu, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Toiu, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı müttefiklerin bilgilendirildiğini ifade ederek, Romanya'ya İHA savar sistemlerinin sevkiyatının hızlandırılmasını talep ettiklerini aktardı.

Olayın ardından Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın, Yüksek Ulusal Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Toiu ayrıca, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketleri konusunda Avrupa düzeyinde adımlar atılacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

