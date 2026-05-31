Rubio'dan Barrack'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio'dan Barrack'a Destek

Rubio\'dan Barrack\'a Destek
31.05.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi Barrack'ın Suriye ve Irak'taki rolünü vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye ve Irak politikalarında kilit bir isim olduğunu belirterek, çalışmalarına Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle devam edeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın üstlendiği görevlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrack'ın Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak'ta güvenilir, kilit bir isim olduğunu belirten Rubio, Barrack'ın bölgedeki süreçlerde hayati bir rol oynamaya devam edeceğini kaydetti. Rubio, "Kendisi sadece Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak değil, aynı zamanda Başkan'ın Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerletirken ve Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başlarken de hayati bir rol oynamayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olduğunun altını çizen Rubio, "Kendisi tam güvenime sahiptir ve Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle faaliyet göstermektedir. Amerikan halkı, onun bu çalışmalara liderlik etme konusundaki süregelen istekliliğinden en iyi şekilde faydalanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, daha önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Barrack'ın 'Suriye Özel Temsilcisi' ünvanının süresinin dolmakta olduğu bilgisini paylaşmıştı. Rubio söz konusu paylaşımında, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol oynamıştır. Bu ünvanın süresi dolarken; kendisinin uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemini kavrayışı harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edeceği için hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi adına öncü bir rol oynamayı sürdürecektir" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Marco Rubio, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ankara, Suriye, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rubio'dan Barrack'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:22:48. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio'dan Barrack'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.