Rubio'dan Kübalılara Yeni Yol Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Rubio'dan Kübalılara Yeni Yol Çağrısı

20.05.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kübalılara yeni bir yol sunarak komünist yönetimi eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın ada ülkesinin eski lideri Raul Castro'ya yönelik hazırladığı iddianamenin açıklanması öncesi, Kübalılara videolu bir mesajla "yeni bir yol" önerdi.

Marco Rubio, Küba'nın bağımsızlığının 124. yıldönümünde X hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, ülkenin komünist liderliğini "hırsızlık, yolsuzluk ve baskıyla" suçladı.

Annesi ve babası Küba'dan ABD'ye göçen Rubio, 20 Mayıs Çarşamba günkü açıklamasında, "Başkan [Donald] Trump, ABD ile yeni bir Küba arasında yeni bir yol sunuyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenizi kimin yöneteceğini seçmek ve iyi bir iş yapmıyorlarsa onları değiştirmek için gerçek bir fırsata sahip olduğunuz yeni bir Küba."

Küba halkına doğrudan İspanyolca hitap eden Rubio, "ABD'de, halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırız. Ve şu anda daha iyi bir geleceğin önündeki tek engel ülkenizi kontrol edenler" diye konuştu.

Ayrıca Küba halkının zorluklar yaşamasının nedeninin ABD ablukası değil, "Küba yönetiminin milyar dolarlar elde etmesine rağmen bunları halka yardım için kullanmaması" olduğunu savundu.

Rubio konuşmasında, Küba ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ettiği tahmin edilen ve ordu destekli bir holding olan GAESA'yı, sıradan vatandaşların pahasına seçkinleri zenginleştirmekle suçladı.

Rubio, "Hiç kimseye hesap vermeyen ve şirketlerinden elde edilen kârları küçük bir seçkin zümrenin yararına toplayan 'devlet içinde devlet'. Ve sözde 'hükümetin' oynadığı tek rol, sizden 'fedakârlıklar' yapmaya devam etmenizi talep etmek ve şikayet etmeye cesaret eden herkesi bastırmak" dedi.

ABD'nin Küba'nın müttefiki Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri operasyonla yönetimden uzaklaştırmasının ve sonrasında ada ülkesine ağır enerji ablukası uygulamasının ardından Washington ile Havana arasındaki gerilim son aylarda tırmandı.

ABD yakın zamanda petrol ablukasının etkilerini hafifletmek için ülkeye 100 milyon dolar yardım teklif etmişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise yardım teklif etmek yerine ABD'nin ablukayı kaldırması halinde koşulların daha hızlı iyileşebileceğini söyledi.

Küba yönetimi ülkede akaryakıtın bittiğini açıklamıştı.

Yakıt kıtlığı, hastanelerin çalışamamasına, okulların ve hükümet binalarının kapanmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Küba'yı "elde edeceğine" yönelik açıklamalar yapıyordu.

Hatta, "Hayatım boyunca ABD'nin Küba gündemini duydum. 'ABD ne zaman yapacak?' diye konuşuluyordu. Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum" diye konuşmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel 18 Mayıs Pazartesi günü, ABD'nin ülkesine yönelik bir askeri saldırısının "hesaplanamaz sonuçları olacak bir kan gölüne" yol açacağını söylemişti.

Diaz-Canel açıklamasında Küba'nın ABD için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını yinelemişti.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'a konuşan Amerikalı yetkililere göre ABD, 30 yıl önce Amerikan uçaklarının düşürülmesiyle bağlantılı olarak, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve ağabeyi Fidel Castro'ya karşı iddianame hazırlığında.

Olası iddianamenin 20 Mayıs Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

İddianame, Küba'nın 1996 yılında uluslararası hava sahasında, Brothers to the Rescue adlı insani yardım grubuna ait bir uçağı düşürmesiyle ilgili yazıldı.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rubio'dan Kübalılara Yeni Yol Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu 22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu

19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:02:41. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio'dan Kübalılara Yeni Yol Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.