Rubio: Hürmüz\'de İlerleme Var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak olası anlaşmayla ilgili, "İlerleme olduğunu ancak sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile iki ülke arasında sivil nükleer iş birliği alanında varılan anlaşmanın imza töreninde İran ile ilgili açıklamada bulundu. Rubio, İran ile iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını kaydederek, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişinin sağlanması olduğunu bildirdi. Rubio, "Nükleer silahsızlanma konusundaki uzun vadeli görüşmelere doğru ilerlerken, kısa vadede daha fazla geminin buradan güvenli bir şekilde geçebilmesi için Umman ile İran arasında, bizim de dahil olduğumuz bir görüşme ve müzakere süreci yürütüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hürmüz konusundaki olası anlaşma anlaşmaya ilişkin ise Rubio, "İlerleme olduğunu ancak sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur" diye konuştu.