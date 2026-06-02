Rubio: İran Nükleer Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika
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Rubio: İran Nükleer Müzakereleri Başlıyor

Rubio: İran Nükleer Müzakereleri Başlıyor
02.06.2026 22:53
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeye kabul ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " İran, nükleer program konusunun bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Rubio, "İran, ABD ile dağlarında gömülü olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda detaylı bir müzakereye girmek zorunda. Örneğin, 'Zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz' diye taahhütte bulunmaları gerek. Şimdi soru şu: Bunu hangi mekanizmalarla yapacağız? Bu müzakere edilebilir" ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'dan yanıt almanın '6 güne kadar sürebileceğini' kaydederek, Tahran'la dolaylı müzakerelerin zor olduğunu ancak yine de savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın mümkün olduğunu öne sürdü.

RUBIO, KONGRE BİNASINDA PROTESTO EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bakanlığının 2027 bütçesini savunacağı oturum öncesi Kongre binasında protesto edildiği aktarıldı. ABD basınında, Kongre binasının koridorunda toplanan bir grup göstericinin, Rubio'nun binaya gelişini öğrenmeleri üzerine protestoya başladığı bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın kapattığı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yeniden açılmasının talep edildiği ve daha sonra oturma eylemi yaparak koridoru kapatan grubun, polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rubio: İran Nükleer Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika

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