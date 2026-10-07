Rubio, Yunanistan\'da Gerapetritis\'le görüştü, \'kararlı ve yetkin bir NATO müttefiki\' dedi

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6'ncı ABD- Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gitti. Yunanistan'ı "kararlı ve yetkin bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren ve iki ülke arasındaki ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Rubio, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gittiğini belirtti. Rubio, paylaşımında "Yunanistan, kararlı ve yetkin bir NATO müttefiki. Savunma, enerji ve paylaştığımız demokratik değerlerde birleşmiş durumdayız. ABD-Yunanistan bağı derindir ve ortaklığımız her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Rubio, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldiği görselleri de paylaştı.