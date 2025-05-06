Rümeysa Öztürk'ün Nakli İçin Acil Başvuru - Son Dakika
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Rümeysa Öztürk'ün Nakli İçin Acil Başvuru

Rümeysa Öztürk\'ün Nakli İçin Acil Başvuru

Filistin destekçiliği nedeniyle gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün sağlık durumu kritik durumda.

06.05.2025 10:01
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ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont eyaletine naklinin geciktirilmemesini istedi.

Rümeysa Öztürk'ün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Öztürk'ün, Vermont'a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvurulacağı kaydedildi. Açıklamada, Louisiana'daki gözaltı koşullarının Öztürk'ün sağlığını tehdit ettiği vurgulanarak, havalandırması yetersiz bir odada 23 kadınla tutulan Öztürk'ün sık sık astım krizleri geçirdiği ve bu atakların giderek ağırlaştığı belirtildi.

Öztürk'ün yaklaşık 6 haftadır hem hukuka aykırı hem de sağlığı riske atılarak gözaltında tutulduğu savunulan açıklamada, Türk öğrencinin böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, neredeyse hiç temiz havaya çıkamadığı, tıbbi müdahalelerinin geciktiği ve sağlık personelinin tutumunun ilgisiz olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rümeysa Öztürk'ün Nakli İçin Acil Başvuru - Son Dakika

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