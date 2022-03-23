Rus birlikleri Çernobil'i hedef aldı! Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı yağmaladılar - Son Dakika
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Rus birlikleri Çernobil'i hedef aldı! Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı yağmaladılar

23.03.2022 12:43

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin Çernobil'de bulunan radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı yağmaladıklarını ve yok ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Çernobil'de önemli miktarda radyoaktif atık işleyen en yeni Merkezi Analitik Laboratuvarı'nı "yağmaladığı ve yok ettiği" ifade edildi.

"LABORATUVARDA SON DERECE AKTİF ÖRNEKLER VARDI"

Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan laboratuvarda son derece aktif örnekler ve radyonüklid örnekleri vardı" denildi. Kurulması yaklaşık 6 milyon avroya mal olan laboratuvarın Avrupa'da başka yerde bulunmayan "değerli analitik ekipmanları" da içerdiği belirtildi.

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

1986'DAN BERİ FAALİYETTE DEĞİL

1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı yer olan Çernobil'deki santral, faaliyette değil ancak yine de sürekli kontrol gerektiriyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rus birlikleri Çernobil'i hedef aldı! Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı yağmaladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus birlikleri Çernobil'i hedef aldı! Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı yağmaladılar - Son Dakika
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