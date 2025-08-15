Rus heyeti Alaska'ya ulaştı - Son Dakika
Dünya

Rus heyeti Alaska'ya ulaştı

Rus heyeti Alaska'ya ulaştı
15.08.2025 15:40
Rus heyeti, Trump ve Putin'in buluşacağı Alaska'ya geldi. Heyette önemli isimler var.

RUS heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Alaska'ya ulaştı.

Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine ulaştı.

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev bulunuyor.

