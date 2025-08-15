Rus heyeti Alaska\'ya ulaştı

RUS heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Alaska'ya ulaştı.

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev bulunuyor.