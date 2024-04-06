Rusya\'da influencer, savaş anıtının memesini gıdıklamak suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi

Dünya

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Rusya'da influencer olan 23 yaşındaki Alena Agafonova, ünlü bir savaş anıtının "memesini gıdıklamak" suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi. Rusya'nın ünlü çalışma kamplarına gönderilecek olan Alena, 10 ay boyunca zorunlu çalışma yapacak.

Geçen yıl çektiği bir sosyal medya videosu nedeniyle Rusya'da "Nazizmin Rehabilitasyonu" suçundan mahkum edildi.Video resmi olarak Rusya'da yasaklandı. Videoda, Alena'nın, savaş anıtının sağ memesini "gıdıkladığı" görülüyor. Ayrıca, iki yıl boyunca sosyal medyadan men edildi ve gelecekteki kazançlarının yüzde 10'unu devlete para cezası olarak ödemek zorunda kalacak.

Alena, Sri Lanka'da saklanmaya gitti.Ancak, Rusya'ya geri döndüğü anda tutuklandı ve hemen Volgograd'a götürülerek hakkında işlem yapıldı. "Anavatan Çağrısı" heykeli, Rusya'nın en ünlü anıtlarından biridir ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki en kanlı savaşlardan biri olan Stalingrad Muharebesi'nde savaşan ve ölenleri anar. Rusya'da geleneksel değerlere aykırı olan her türlü davranış sert cezalar getiriyor.

Rus rapçi Maxim Tesli, Ocak ayında sadece bir çorapla mankenlik yaptığı bir konserde "küçük haylazlık" suçlamasıyla tutuklandı. Bir başka influencer dayasaklı olmasına rağmen Instagram kullanmak suçlamasıyla Rusya'da altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Başka bir yerde, bir çift kadın Rus influencer, sosyal medyada paylaştıkları bir öpücük nedeniyle derin özürler dilemek zorunda kaldı ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.