Rusya'da influencer, savaş anıtının memesini gıdıklamak suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi - Son Dakika
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Rusya'da influencer, savaş anıtının memesini gıdıklamak suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi

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Rusya'da ünlü bir savaş anıtının memesini gıdıkladığı sosyal medya videosu nedeniyle influencer Alena Agafonova, 'Nazizmin Rehabilitasyonu' suçundan mahkum edildi. Alena, 10 ay boyunca zorunlu çalışma yapacak ve Rusya'nın ünlü çalışma kamplarına gönderilecek. Ayrıca, iki yıl boyunca sosyal medyadan men edilen Alena, gelecekteki kazançlarının yüzde 10'unu devlete para cezası olarak ödeyecek.

06.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:20
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Rusya'da influencer olan 23 yaşındaki Alena Agafonova, ünlü bir savaş anıtının "memesini gıdıklamak" suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi. Rusya'nın ünlü çalışma kamplarına gönderilecek olan Alena, 10 ay boyunca zorunlu çalışma yapacak.

Geçen yıl çektiği bir sosyal medya videosu nedeniyle Rusya'da "Nazizmin Rehabilitasyonu" suçundan mahkum edildi.Video resmi olarak Rusya'da yasaklandı. Videoda, Alena'nın, savaş anıtının sağ memesini "gıdıkladığı" görülüyor. Ayrıca, iki yıl boyunca sosyal medyadan men edildi ve gelecekteki kazançlarının yüzde 10'unu devlete para cezası olarak ödemek zorunda kalacak.

Alena, Sri Lanka'da saklanmaya gitti.Ancak, Rusya'ya geri döndüğü anda tutuklandı ve hemen Volgograd'a götürülerek hakkında işlem yapıldı. "Anavatan Çağrısı" heykeli, Rusya'nın en ünlü anıtlarından biridir ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki en kanlı savaşlardan biri olan Stalingrad Muharebesi'nde savaşan ve ölenleri anar. Rusya'da geleneksel değerlere aykırı olan her türlü davranış sert cezalar getiriyor.

Rus rapçi Maxim Tesli, Ocak ayında sadece bir çorapla mankenlik yaptığı bir konserde "küçük haylazlık" suçlamasıyla tutuklandı. Bir başka influencer dayasaklı olmasına rağmen Instagram kullanmak suçlamasıyla Rusya'da altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Başka bir yerde, bir çift kadın Rus influencer, sosyal medyada paylaştıkları bir öpücük nedeniyle derin özürler dilemek zorunda kaldı ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi
Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi
Rus Influencer Alena Agafonova, savaş anıtının memesini gıdıklama suçundan 10 ay hapse mahkum edildi
Rusya\'da influencer, savaş anıtının memesini gıdıklamak suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi

Instagram, Rusya, Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da influencer, savaş anıtının memesini gıdıklamak suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da influencer, savaş anıtının memesini gıdıklamak suçlamasıyla hapishaneye mahkum edildi - Son Dakika
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