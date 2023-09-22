Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi - Son Dakika

Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi

Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi
Son Güncelleme: 22.09.2023 14:09

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de bulunan Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırı sonucunda zayiat olduğunu ve acil servis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Halkın güvenliği için sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşımının yapılmaması çağrısı yapıldı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırı sonrası acil servis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve zayiatla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

"DÜŞMAN FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ"

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü." ifadelerini kullandı. Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

HALKA BİNALARDAN ÇIKMAYIN

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi. Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı. Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, gözyaşlarına boğuldu
14:58 Tüpraş, Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para
14:48 BEBEK Sahilinde Cinsel İlişkiye Giren Sanık Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi
14:25 Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisini ilan etti
14:09 Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi
13:51 Atatürk'e yapılan saygısızlık yapan gencin tutuklanma gerekçesi açıklandı
13:27 Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda
13:29 Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı
13:25 Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi
12:28 Atatürk fotoğrafına hakaret eden lise öğrencisi: Oyun oynuyorduk, pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 15:25:45. #1.11#
SON DAKİKA: Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement