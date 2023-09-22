Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırı sonrası acil servis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve zayiatla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

"DÜŞMAN FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ"

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü." ifadelerini kullandı. Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

HALKA BİNALARDAN ÇIKMAYIN

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi. Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı. Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.