Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2) - Son Dakika

"BAZEN SARI SADECE SARIDIR"

Rus uzay ajansı Roscosmos dünya basınında Rus kozmonotlarının Ukrayna bayrağını andıran sarı renkte kıyafet giymesi haberlerine cevap vererek "Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır" ifadelerini kullandı. Roscosmos, 2014'te çekildiğini belirttiği sarı renkte aynı kıyafeti giyen bir kozmonotun fotoğrafını yayınladı.