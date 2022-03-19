Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2) - Son Dakika
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Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2)

19.03.2022 15:03
Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2)

"BAZEN SARI SADECE SARIDIR"Rus uzay ajansı Roscosmos dünya basınında Rus kozmonotlarının Ukrayna bayrağını andıran sarı renkte kıyafet giymesi haberlerine cevap vererek "Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı.

"BAZEN SARI SADECE SARIDIR"

Rus uzay ajansı Roscosmos dünya basınında Rus kozmonotlarının Ukrayna bayrağını andıran sarı renkte kıyafet giymesi haberlerine cevap vererek "Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır" ifadelerini kullandı. Roscosmos, 2014'te çekildiğini belirttiği sarı renkte aynı kıyafeti giyen bir kozmonotun fotoğrafını yayınladı.

Roscosmos açıklamasında kozmonotların uçuş kıyafetlerinin, mezunu oldukları Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin ambleminin renklerinde yapıldığını belirtti. Açıklamayla birlikte okulun amblemini paylaşan Roscosmos, kozmonotlardan birinin 2014'te çekilmiş fotoğrafını da yayınladı. Açıklamada ayrıca "Üniforma tasarımı, güncel olaylardan çok önce kararlaştırıldı. Ukrayna bayrağını her yerde ve her şeyde görmek zaten klinik bir durum. Bu, Oleg Artemyev'in sarı bir takım elbiseyle ilk uçuşu değil. İşte ilk uçuşundan bir fotoğraf. 2014 baharı" ifadelerini kullandı.

Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2)
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Ukrayna, Uzay, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2) - Son Dakika
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