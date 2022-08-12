Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Soçi ziyareti tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi manşetlerde kendine geniş yer bulurken Soçi'ye ilişkin dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

KADİROV, ÇAVUŞOĞLU VE FİDAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Putin'e yakın bir isim olarak ön plana çıkan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüştüğü saatlerde kendisinin de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Telegram hesabından bir açıklama yapan Kadirov, gizli görüşmeye ilişkin, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Türkiye ile Çeçenistan arasına çeşitli konularda işbirliğinin kurulması gereği üzerinde mutabık kaldığımız verimli bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdik. Çavuşoğlu, bu görüşmenin ilişkilerin geliştirilmesi için başlangıç olmasını umduğunu söyledi. Kendisine hak verdiğimi ve ortak girişimlerden her iki tarafın da yararlanabileceğini söyledim." dedi.

'TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİM'

Kadirov, tarihsel olarak Çeçen ve Türk milletinin ortak noktalarına dikkat çekerek "Şu anda Türkiye'de oldukça fazla sayıda Çeçen yaşıyor." dedi. Kadirov, ayrıca gizli görüşmenin ardından Türk heyetinin kendisini Türkiye'ye çağırdığını ve bu davete olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Çavuşoğlu ve Fidan tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.