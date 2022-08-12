Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler

12.08.2022 13:20
Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler

Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçen hafta Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyurdu. Kadirov, "gayri resmi" olarak tanımladığı görüşmeye dair, "Türkiye ile Çeçenistan arasına çeşitli konularda işbirliğinin kurulması gereği üzerinde mutabık kaldığımız verimli bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'ye davet edildim ve olumlu yanıt verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Soçi ziyareti tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi manşetlerde kendine geniş yer bulurken Soçi'ye ilişkin dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

KADİROV, ÇAVUŞOĞLU VE FİDAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Putin'e yakın bir isim olarak ön plana çıkan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüştüğü saatlerde kendisinin de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Telegram hesabından bir açıklama yapan Kadirov, gizli görüşmeye ilişkin, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Türkiye ile Çeçenistan arasına çeşitli konularda işbirliğinin kurulması gereği üzerinde mutabık kaldığımız verimli bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdik. Çavuşoğlu, bu görüşmenin ilişkilerin geliştirilmesi için başlangıç olmasını umduğunu söyledi. Kendisine hak verdiğimi ve ortak girişimlerden her iki tarafın da yararlanabileceğini söyledim." dedi.

'TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİM'

Kadirov, tarihsel olarak Çeçen ve Türk milletinin ortak noktalarına dikkat çekerek "Şu anda Türkiye'de oldukça fazla sayıda Çeçen yaşıyor." dedi. Kadirov, ayrıca gizli görüşmenin ardından Türk heyetinin kendisini Türkiye'ye çağırdığını ve bu davete olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Çavuşoğlu ve Fidan tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.

YORUMLAR
500
Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor Kolombiya Eln Gerillalarıyla Havana'da Barış Görüşmelerine Yeniden Başlamak İstiyor Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak komite toplantısının ilki 26 Ağustos'ta Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak komite toplantısının ilki 26 Ağustos'ta

Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Kadirov, Hakan Fidan, Soçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement