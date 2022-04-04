Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu - Son Dakika
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Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu

04.04.2022 09:01

Ukraynalı Milletvekili Oleksiy Goncharenko tarafından yayınlanan görüntülerde, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamlara bir yenisi daha eklendi. Goncharenko'nun kendisinin kayda aldığı anlarda, Rus ordusunun yaşlı bir kadının kafasını kestiği belirlendi. Yaşlı kadının bedeni arabasının içinde bulunurken kafasının yeri henüz belirlenemedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 40. güne girilirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan askeri harekat tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı yaptıkları direnişi sürdürürken, Rus ordusu saldırılarına devam ediyor. Öte yandan Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinde Rus ordusu tarafından yapılan katliamlara bir yenisi daha eklendi.

YAŞLI KADININ KAFASININ YERİ BİLİNMİYOR

Ukraynalı Milletvekili Oleksiy Goncharenko, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgede yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Kendisi tarafından bizzat kayıtlara geçirilen görüntülerde, bir arabada sadece gövdesi bulunan bir kadının görüntüleri yer aldı. Goncharenko konu hakkında "Rus güçleri bu insanlara saldırdı. Arabada bulunan yaşlı kadının cesedini görebiliyorsunuz. Kafası yok ve nerede bilmiyoruz. Arabada bulunan torununu yaralı bulduk ancak durumu iyi" ifadelerine yer verdi.

Rus ordusunun Ukraynalı yaşlı bir kadının kafasını kestiği ortaya çıktı

ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER TOPLU MEZARLARA GÖMÜLMÜŞ

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu. Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

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Son Dakika Dünya Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu - Son Dakika


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