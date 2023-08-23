Rus Savaş Uçağı İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Rus Savaş Uçağı İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı

Rus Savaş Uçağı İdlib\'e Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı
Son Güncelleme: 23.08.2023 09:39

Rusya'ya ait savaş uçağı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. Saldırı, Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan uçak tarafından Ain Şib köyüne gerçekleştirildi. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İdlib'deki durum, Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana toplantısında belirlenen gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasının ardından gerginleşti. Türkiye ile Rusya arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılar devam etmektedir. Bu durum nedeniyle yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.

Rusya'ya ait savaş uçağının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 22.28'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Ain Şib köyüne hava saldırıları düzenledi.

Suriye'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rus Savaş Uçağı İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus Savaş Uçağı İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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