Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde eleştirileri dile getiren eski Tümgeneral tutuklandı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde eleştirileri dile getiren eski Tümgeneral tutuklandı

Rusya\'nın Ukrayna\'daki işgalinde eleştirileri dile getiren eski Tümgeneral tutuklandı

Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde yaşanan askeri aksaklıkları eleştiren ve görevden alınan Tümgeneral Ivan Popov, 'geniş çaplı dolandırıcılık' suçlamasıyla askeri mahkeme tarafından tutuklandı. Popov, soruşturma kapsamında 2 ay tutuklu kalacak.

22.05.2024 05:23
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Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde yaşanan askeri aksaklıkları eleştiren ve geçen yıl Temmuz ayında görevden alınan Tümgeneral Ivan Popov, "geniş çaplı dolandırıcılık" suçlamasıyla askeri mahkeme tarafından tutuklandı.

Tass ve Ria Novosti ajanslarının haberlerine göre Popov, soruşturma kapsamında "önleyici tedbir" olarak 2 ay tutuklu kalacak.

Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

49 yaşındaki eski Rus komutan, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde savaşan 58. Ordu'nun komutanıydı.

Eski Tümgeneral Popov'un, Telegram'dan paylaşılan ve kendisine ait olduğu söylenen bir sesli mesajda, Ukrayna'daki operasyonda "yüksek zayiat oranı" ve "topçu desteği eksiği" hakkında sorular soruyordu.

Kayıtta Popov, “Ya susup korkak olmak ya da durumu olduğu gibi söylemek gerekiyordu. Korkakça susmadım, Ukrayna savaşıyla ilgili gerçekleri söyledim” diyor ve ekliyordu:

"Senin adına, hayatını kaybeden silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu. Bu yüzden var olan tüm sorunları özetledim."

Popov, görevden alınmasının, vatana ihanetle suçladığı üst düzey komutanlar tarafından talep edildiğini ve eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından onaylandığını söylüyordu.

12 yıl Savunma Bakanı olarak görev yapan Şoygu, Mayıs ayı ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındı.

5. dönemine başlayan Putin, Şoygu'nun yerine Başbakan Yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov'u Savunma Bakanlığı'na atadı.

Rusya'nın 2022'de başlayan Ukrayna işgalinin ardından gözlerin üzerine daha da çok çevrildiği Şoygu, geçen yıl özellikle Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin tarafından savaşın gidişatına dair ağır şekilde eleştirilmişti. Prigojin daha sonra, Ağustos ayında, bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

BBC Rusya editörü Steve Rosenberg'e göre, son dönemde pozisyonu zayıflayan ve görevden alınabileceğine dair söylentilerin dolaştığı Şoygu'nun görevden alınması büyük bir sürpriz değil.

Rusya Şubat 2022'de başlattığı ve halen süren Ukrayna işgalinde istediği sonuçlara ulaşamadı ve onbinlerce askerini kaybetti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde eleştirileri dile getiren eski Tümgeneral tutuklandı - Son Dakika

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