Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma'' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma''

Geniş Video İzle

Rusya'nın Dnipro şehrine ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığı iddia edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, füzenin nükleer başlık taşımadığını belirtirken, bu saldırının savaşta yeni bir aşamaya işaret ettiği belirtildi. Avrupa Birliği, bu saldırıyı 'açık bir tırmanış' olarak değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bir basın toplantısında canlı yayın sırasında Ukrayna'ya yapılan ICBM saldırısı hakkında yorum yapmaması konusunda uyarıldı.

21.11.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'nın barış görüşmeleri hakkında yaptığı basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Zakharova, canlı yayın sırasında aldığı telefonda, Ukrayna'ya yapılan kıtalararası balistik füze (ICBM) saldırısı hakkında yorum yapmaması konusunda uyarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Dnipro şehrine ilk kez ICBM fırlattığını duyurdu. Ukrayna kaynakları, füzenin nükleer başlık taşımadığını belirtirken, bu saldırı savaşta yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Avrupa Birliği, bu saldırıyı 'açık bir tırmanış' olarak değerlendirirken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Rusya'nın nükleer bir çatışmayı önlemek için 'maksimum çaba' gösterdiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere saldırı izni vermesinin ardından, nükleer silah kullanma eşiğini düşüren yeni bir doktrine imza attı. Putin, Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS füzelerinin Rusya topraklarını vurması durumunda nükleer karşılık verileceği tehdidini yineledi.

Zakharova ise basın toplantısında, 'gerçekçi ve siyasileştirilmemiş' her barış girişimini değerlendirebileceklerini, ancak bunun sadece Rusya'nın çıkarları gözetilerek yapılabileceğini vurguladı."

Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: 'Balistik füzeler hakkında konuşma'
Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: 'Balistik füzeler hakkında konuşma'
Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: \'\'Balistik füzeler hakkında konuşma\'\'

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Politika, Ukrayna, Dnipro, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 17:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.