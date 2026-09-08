Rusya, Almanya\'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü faaliyetlerini durdurdu

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ile ülkedeki Goethe Enstitüsü merkezlerinin faaliyetlerini durdurma kararı alındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Bonn kentindeki Rusya Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'ni kapatma yönündeki adımlarına yanıt olarak misilleme kararları alındığı bildirildi. Almanya'nın Moskova'daki Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak kararlara ilişkin diplomatik notaların sunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyet göstermesine yönelik onayını geri çekti. Başkonsolosluğun en geç 18 Eylül 2026 tarihine kadar faaliyetlerini durdurması ve tüm personelin bu tarihe kadar Rusya'dan ayrılması gerektiği aktarıldı.

Kararlar kapsamında Rusya'daki Goethe Enstitüsü kültür merkezlerinin faaliyetlerinin de sonlandırılacağı ifade edildi. Enstitünün görevlendirilen personeline 13 Eylül 2026 tarihine kadar ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği bildirildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilime değinilen açıklamada, ikili ilişkilerde yeni bir tırmanışı bir kez daha Alman makamlarının kışkırttığı savunularak, ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğunun tamamen Alman hükümetine ait olduğu kaydedildi.