Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış

17.10.2022 09:54

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e tekrar saldıran Rusya'nın İran yapımı kamikaze İHA'lar kullandığı belirlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimi günlerde gerçekleşen saldırıların ardından, ''İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi'' demişti.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından tansiyon yükselmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, intikam planlarının hedefine başkent Kiev'i koyarken saldırılar için İran yapımı kamikaze drone kullanıyor. Son saldırının da arkasından yine aynı silahlar çıktı.

Kiev, bu sabah da bomba sesleriyle güne başlarken Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını söyledi. Saldırılar İran yapımı kamikaze drone ile gerçekleştirildi. Rusya, 10 Ekim'den bu yana Kiev'e düzenlediği saldırılarda aynı İHA'ları kullanıyor.

''İRAN YAPIMI İHA'LAR KULLANILDI''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 10 Ekim'de Kiev'e yapılan saldırılardan sonra yaptığı açıklamada, " Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Terör cezalandırılması gereken bir suçtur" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN, RUSYA'YA FÜZE DE VERECEK

Öte yandan füze cephaneliğinin az kaldığı düşünülen Rusya'ya İran yeni silahlar gönderecek. Yeni silahların içerisinde balistik füze ve 300 ve 700 kilometre menzilli Fateh-110 ve Zülfikar füzelerin olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR
500
298 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının baş şüpheliydi! Rusya lideri Putin komutan olarak Ukrayna'ya gönderdi 298 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının baş şüpheliydi! Rusya lideri Putin komutan olarak Ukrayna'ya gönderdi Suudi Arabistan'dan ABD'ye Rusya cevabı: Şaşırıyoruz Suudi Arabistan'dan ABD'ye Rusya cevabı: Şaşırıyoruz

Ukrayna, Rusya, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı
10:23 Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kanser aşıları 2030'dan önce hazır olacak
10:23 Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu
10:08 Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi
09:59 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı
09:54 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış
09:43 ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı
09:26 Köylülerin kokarca böceğiyle başı dertte! Bir il alarma geçti
09:48 Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı
09:24 Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 10:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement