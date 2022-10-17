Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından tansiyon yükselmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, intikam planlarının hedefine başkent Kiev'i koyarken saldırılar için İran yapımı kamikaze drone kullanıyor. Son saldırının da arkasından yine aynı silahlar çıktı.

Kiev, bu sabah da bomba sesleriyle güne başlarken Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını söyledi. Saldırılar İran yapımı kamikaze drone ile gerçekleştirildi. Rusya, 10 Ekim'den bu yana Kiev'e düzenlediği saldırılarda aynı İHA'ları kullanıyor.

''İRAN YAPIMI İHA'LAR KULLANILDI''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 10 Ekim'de Kiev'e yapılan saldırılardan sonra yaptığı açıklamada, " Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Terör cezalandırılması gereken bir suçtur" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN, RUSYA'YA FÜZE DE VERECEK

Öte yandan füze cephaneliğinin az kaldığı düşünülen Rusya'ya İran yeni silahlar gönderecek. Yeni silahların içerisinde balistik füze ve 300 ve 700 kilometre menzilli Fateh-110 ve Zülfikar füzelerin olduğu belirtiliyor.