Rusya\'da 19 kg radyoaktif kargo taşıyan yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı

109 yolcunun bulunduğu, gizemli 'radyoaktif kargo' taşıyan Rus uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı.

KALKIŞTAN 40 DAKİKA SONRA ARIZA MEYDANA GELDİ

UTAir'e ait Boeing-737 tipi uçak kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra kanatlarında meydana gelen arıza sonrası acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pilotlar, 109 yolcu bulunan uçağı Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indirdi.

ÖLÜMCÜL KARGONUN GİDECEĞİ ADRES DE İLGİNÇ

Yolcuların haberi yoktu ama uçakta yaklaşık 19 kg radyoaktif madde de bulunuyordu. Uçak ölümcül kargoyu, 1980'lerde gizli nükleer testler için kullanılan Batı Sibirya'daki Hantı-Mansiysk'e ulaştıracaktı.

KREMLİN'DEN ÖZEL İZİN ALINDI

Rus medyası, uçağın plansız ve ani inişinde tehlikeli kargonun hasar görmediğini bildirdi. Radyoaktif malzemenin uçakta taşınması için Kremlin'den özel izin alınmıştı.