Doğu Rusya'da Altın Madeninde Çökme: En Az 13 Madenci Mahsur - Son Dakika
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Doğu Rusya'da Altın Madeninde Çökme: En Az 13 Madenci Mahsur

Doğu Rusya\'da Altın Madeninde Çökme: En Az 13 Madenci Mahsur

Doğu Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan bir altın madeninde yaşanan çökme sonucunda en az 13 madenci mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu başlatıldı ancak zorluğu ve riskler nedeniyle sürecin zaman alabileceği belirtildi. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı ve maden endüstrisindeki işçi güvenliği konusundaki denetimlerin önemi bir kez daha vurgulandı.

19.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:54
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Doğu Rusya'nın uzak bölgelerinde, Amur bölgesinde, bir altın madeninde yaşanan çökme sonucunda en az 13 madenci mahsur kaldı. Yetkililer, Zeysk bölgesinde bulunan madenin bir kısmının çöktüğünü açıkladı. Acil Durumlar Bakanlığı 13 madencinin mahsur kaldığını belirtirken, bölgesel savcılık ofisi ise yeraltında kalanların sayısının 15'e kadar çıkabileceğini söyledi.

Kurtarma operasyonu hemen başlatıldı. Acil müdahale ekipleri, mahsur kalan madencilerin 125 metre derinlikteki bir noktada olduğunu ve onlara ulaşabilmek için bir havalandırma şaftı kullanıldığını belirtti. Ancak, kurtarma çalışmalarının zorluğu ve riskler nedeniyle sürecin zaman alabileceği ifade edildi.

Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmişteki maden kazalarının çoğunun güvenlik kurallarının ihlallerine dayandığı biliniyor. Maden endüstrisindeki işçi güvenliği konusundaki sıkı denetimlerin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

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Son Dakika Dünya Doğu Rusya'da Altın Madeninde Çökme: En Az 13 Madenci Mahsur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Rusya'da Altın Madeninde Çökme: En Az 13 Madenci Mahsur - Son Dakika
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