Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü

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Rusya'da bir askeri kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından birinde çıkan yangın sebebiyle düştü. Kazada uçakta bulunan 15 kişi hayatını kaybetti.

12.03.2024 13:57  Güncelleme: 14:15
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Rusya Savunma Bakanlığı orduya bağlı bir askeri uçağın düştüğü bilgisini duyurdu. İvanova'da yaşanan kazanın uçağın motorunun alev alması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

KURTULAN OLMADI

Bakanlık açıklamasında uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Rusya medyasına göre kaza sonrası uçaktan kurtulan olmadı. 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Sosyal medyada uçağın düştüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde motorun yandığı ve siyah dumanlar saçan uçağın düştüğü görüldü.

Rusya\'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü

Rusya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü - Son Dakika

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