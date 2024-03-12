Rusya\'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Batı Şeria'da ramazan hüzünlü geçiyor

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle ramazana buruk giren Batı Şeria'da, geçmiş yıllarda kutsal ay boyunca cadde ve sokakları aydınlatan ramazan fenerleri ve kandiller bu sene yanmıyor. Geleneksel olarak her yıl ramazan ayı öncesinde camilerin ve evlerin süslendiği, cadde ve sokakların fenerler, rengarenk süslemeler ve ışıklarla donatıldığı işgal altındaki Filistin kentlerinde bu yıl hüzün hakim.