Rusya Savunma Bakanlığı orduya bağlı bir askeri uçağın düştüğü bilgisini duyurdu. İvanova'da yaşanan kazanın uçağın motorunun alev alması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Rusya medyasına göre kaza sonrası uçaktan kurtulan olmadı. 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sosyal medyada uçağın düştüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde motorun yandığı ve siyah dumanlar saçan uçağın düştüğü görüldü.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle ramazana buruk giren Batı Şeria'da, geçmiş yıllarda kutsal ay boyunca cadde ve sokakları aydınlatan ramazan fenerleri ve kandiller bu sene yanmıyor. Geleneksel olarak her yıl ramazan ayı öncesinde camilerin ve evlerin süslendiği, cadde ve sokakların fenerler, rengarenk süslemeler ve ışıklarla donatıldığı işgal altındaki Filistin kentlerinde bu yıl hüzün hakim.
Ortadoğu'daki Müslümanlar, Pazartesi günü başlayan Ramazan ayını büyük bir heyecanla karşıladı. Kalabalık pazarlardan huzurlu camilere kadar her yerde Ramazan sevinçle kutlanmaya başlandı.
Filistin Milli Takımı'nda forma giyen golcü futbolcu Muhammed Bereket, İsrail güçleri tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Bereket, Gazze'de 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmuştu ve 'Han Yunus'un efsanesi' olarak anılıyordu. Filistin Futbol Federasyonu'nun verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 157 sporcu öldü, 90'ı futbolcuydu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken lastik bottaki 68 düzensiz göçmen ise yakalandı. Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki iki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot durdurularak 41 göçmen ile beraberindeki 27 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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