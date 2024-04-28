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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Başkanlık Divanı oluşturulacak

İYİ Parti\'nin 5. Olağanüstü Kurultayı\'nda Başkanlık Divanı oluşturulacak

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılacağı toplantıda, partinin Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda 50 kişilik GİK asil listesi ve 25 kişilik GİK yedek listesi belirlendi. Ayrıca, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) asil ve yedek listeleri de açıklandı.

28.04.2024 12:07
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(ANKARA) - İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılacağı toplantıda, partinin Başkanlık Divanı oluşturulacak.

İYİ Parti'nin dün gerçekleştirilen ve Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçildiği 5. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK ve MDK üyeleri de belirlendi.  Edinilen bilgiye göre, yakında toplanması beklenen GİK, partinin Başkanlık Divanı'nı belirleyecek.

Kurultayda 50 kişilik GİK asil listesi şu isimlerden oluştu:

" Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Fevzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmren Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, S. Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alpaslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun."

25 GİK yedek listesi "Cengizhan Aydın, Selçuk Karasu, Orhan Can, Hüseyin Cengiz Gürbüz, Hakan Karagöllü, Yağmur Yasemin Tuğlacı, Şule Ağaçayak Ersoy, Meral Semir Kabağaç, Hürana Güngör, Yusuf Kaan Albay, Ramazan Uğural, Melike Demirdaş, Reyhan Esti, Türkay Berberoğlu, Nuray Özdemir, Başar Bahadır Aydın, Mümin Günler, Lütfü Yılmaz, Emre Durmaz, Bilal Uzun, İrfan Yılmaz, Dülruba Oğrukçulu, İlyas Kancıoğlu, Çelik Hatipoğlu, Furkan Tuna" isimlerinden oluştu.

MDK asil listesinde " Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan ve Abdullah Şalcı"; MDK yedek listesi ise "Mehmet Can Abbasoğlu, Duygu Çetinkaya Acar, Mustafa Küçük, Gökhan Akkuş, Jale Hayta, Ceren Yılmaz, Cenk Beken" isimleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Başkanlık Divanı oluşturulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Başkanlık Divanı oluşturulacak - Son Dakika
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