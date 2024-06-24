Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi

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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir polis noktası, sinagog ve 2 kilisenin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, 1 papazın da yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili olarak "6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

24.06.2024 10:05
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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırılarda bilanço gitgide ağırlaşıyor. Bir polis noktası, sinagog ve 2 kilisenin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi.

"SAVAŞ EVİMİZE GELDİ"

1 papazın da yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili açıklama yapan Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi" ifadelerini kullandı.

"ONLAR DAĞISTAN'DAKİ BARIŞ VE HUZURU KORUYORDU"

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görülmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor" diye konuştu.

"SALDIRILARI DÜZENLEYEN 6 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor" dedi.

SİNAGOGDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri aktarılmıştı.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4'ünün öldürüldüğü belirtilmişti.

Rusya\'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15\'e yükseldi

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Son Dakika Dünya Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apo Kara: Eee Siz yıllarca evini başına yıkmadığınız ülke insan bırakmadınız şimdi de sıra sizde İllahi adalet işte 0 0 Yanıtla

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