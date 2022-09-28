Rusya'da seferberlik krizi! Askere gitmek istemeyen genç, arkadaşından ayağını kırmasını istedi - Son Dakika
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Rusya'da seferberlik krizi! Askere gitmek istemeyen genç, arkadaşından ayağını kırmasını istedi

28.09.2022 14:08

Rusya lideri Putin'in kısmi seferberlik ilanından sonra yüzlerce vatandaş ülkeden kaçmak için havaalanlarına ve sınırlara yığıldı. Ukrayna'ya karşı savaşmak istemeyen ve kaçamayan diğer Ruslar ise farklı yollara başvuruyor. En son paylaşılan görüntülerde bir genç, askere gitmemek için arkadaşına ayağını kırmasını söylüyor. Arkadaşı ayağını kırarken genç acı içinde bağırıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar panik içinde ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, savaşın ortasında kalmak istemeyen Ruslar karayoluyla Gürcistan'a geçiyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kısmi seferberlik ilanının ardından ülkeyi terk eden Ruslar, Rusya- Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü. Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle, Gürcistan karayolunu transit olarak kullanan ve aralarında Türkiye, Ermenistan ve birçok ülkenin bulunduğu yüzlerce tır saatlerce beklemek zorunda kaldı.

SAVAŞ NEDENİYLE KAÇIYORLAR

Öte yandan, Rus vatandaşları, vatanlarını terk etmelerinin ilk sebebinin savaş olduğunu gizlemiyor. Bazıları Gürcistan'da kalıp yaşamak için geldiklerini, diğer kısmı ise Gürcistan üzerinden farklı ülkelere gideceğini, oraya yerleşeceklerini ve ardından ailelerini de yanlarına alacaklarını söylüyor.

ACI İÇİNDE KALDI

Seferberlik ilanından sonra birçok yerde protesto gösterileri de düzenlendi. Bunların yanı sıra kaçamayanlar ise savaşmamak için farklı yollar deniyor. Son yayınlanan videoda bir genç, merdiven basamaklarına ayağını uzattıktan sonra arkadaşına ayağını kırmasını söylüyor. Arkadaşı zıplayarak ayağına basıp ayağını kırıyor. Videoda gencin acı içinde kıvrandığı görülüyor.

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SON DAKİKA: Rusya'da seferberlik krizi! Askere gitmek istemeyen genç, arkadaşından ayağını kırmasını istedi - Son Dakika
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