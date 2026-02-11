Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin\'den tarihi rest geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Grönland'da askeri varlığı artırması veya adayı militarize etmesi halinde Moskova'nın askeri-teknik adımlar da dahil olmak üzere karşılık vereceğini açıkladı. Bu açıklama, ABD'nin Grönland'a dönük stratejik ilgisini artırdığı bir dönemde geldi ve Arktik'teki jeopolitik gerilimi büyüttü.

TRUMP'IN GRÖNLAND "AŞKI" BİTMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Grönland'ı stratejik öneminden dolayı ülke için kritik bir bölge olarak nitelendiriyor ve adayı ABD'nin kontrolüne alma ya da satın alma fikrini kamuoyu gündeminde tutuyor. Trump yönetimi, Grönland'ı Danimarka'dan satın almak için müzakere edilmesi gerektiğini belirtirken, daha önce bu fikri defalarca dile getirmişti. Trump, Grönland'ın ABD ulusal güvenliği açısından "mutlak bir gereklilik" olduğunu savunarak, salgın ve iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadele edilen bir dünyada Atlantik savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

ÜLKE JEOPOLİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı otonom bir bölge olmakla birlikte, Kuzey Kutbu'ndaki stratejik konumu nedeniyle hem ABD hem de Rusya için jeopolitik olarak büyük önem taşıyor. Trump'ın Grönland'ı kontrol etme yönündeki ısrarı ve Washington'ın adayı satın alma tekliflerini dillendirmesi, özellikle Danimarka ve bölge liderleri tarafından "Grönland satılık değil" şeklinde sert bir dille reddedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

MOSKOVA RESTİ ÇEKTİ

Rusya'nın son açıklaması, ABD'nin artan askeri ve diplomatik baskısıyla birlikte değerlendiriliyor. Kremlin, ABD'nin Arktik'teki askeri varlığını genişletme çabaları karşısında kendi güvenlik çıkarlarını koruyacağını açıkça belirtiyor. Moskova'nın açıklaması, yalnızca Grönland'ın potansiyel militarizasyonuna değil, aynı zamanda bölgedeki stratejik dengeye yönelik algılanan tehditlere de yanıt niteliği taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Grönland'daki askeri varlığını artırması veya adayı militarize etmesi durumunda Moskova'nın askeri-teknik önlemler de dahil olmak üzere karşılık vereceğini açıkladı. Bu açıklama, Kuzey Atlantik bölgesindeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

LAVROV'UN SERT MESAJI

Devlet Duması'na hitaben konuşan Lavrov, "Elbette, Grönland'ın militarize edilmesi ve Rusya'ya yönelik askeri yeteneklerin orada konuşlandırılması durumunda uygun karşı tedbirler alacağız, bunlar arasında askeri-teknik önlemler de var" dedi. Rus bakan, bu adımların Moskova tarafından gerekli görüldüğü takdirde uygulanacağını vurguladı.