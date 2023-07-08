Rusya'da Selde Yıldırım Düşen Kadın Kurtuldu

Rusya'nın Kolomna kentinde meydana gelen selde yol kenarında bulunan bir elektrikli scooterin yanında yürüyen kadının üzerine yıldırım düştü. Kadın olaydan ayaklarında oluşan ciddi yaralar ile kurtuldu.Olay, videoya kaydedildi ve hızlıca sosyal medyada yayıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusundaki Kolomna, Cuma gecesi yaşanan kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağışla mücadele etti. Yağmur sonucunda birkaç sokak sular altında kaldı. İnternette paylaşılan bir video, birkaç kişinin yıldırım düştüğünde güvenli bir alana ulaşmaya çalıştığını gösteriyor.

Kadın, kendi başına hareket edemeyecek durumda, suda otururken görülüyor. Bir genç adam, kadını kucaklayarak yakındaki yardım ekiplerine taşıyor.

"Kadın, yıldırımın geçmekte olduğu scooter'a çarptığını belirtti. Ayaklarında yanıklar olan kadın, bölge hastanesine kaldırıldı." şeklinde açıklama yapan Bölge Acil Durumlar Bakanlığı bu olayı duyurdu.

Yıldırım, Moskova'nın Domodedovo banliyösünde bir eve de çarptı ve üst katı ateşe verdi. Şiddetli yağış, Rusya başkentindeki trafiği daha da olumsuz etkileyerek Cuma akşamı taksi hizmetlerini aksattı.