Rusya'da Selde Yıldırım Düşen Kadın Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Rusya'da Selde Yıldırım Düşen Kadın Kurtuldu

Rusya'da Selde Yıldırım Düşen Kadın Kurtuldu

08.07.2023 15:59

Rusya'nın Kolomna kentinde meydana gelen selde yol kenarında bulunan bir elektrikli scooterin yanında yürüyen kadının üzerine yıldırım düştü. Kadın olaydan ayaklarında oluşan ciddi yaralar ile kurtuldu. Olay, videoya kaydedildi ve hızlıca sosyal medyada yayıldı. Sel sonucunda birkaç sokak sular altında kaldı ve yıldırımın çarptığı evde yangın çıktı. Yağışlar, Moskova'da trafiği olumsuz etkiledi.

Rusya'nın Kolomna kentinde meydana gelen selde yol kenarında bulunan bir elektrikli scooterin yanında yürüyen kadının üzerine yıldırım düştü. Kadın olaydan ayaklarında oluşan ciddi yaralar ile kurtuldu.Olay, videoya kaydedildi ve hızlıca sosyal medyada yayıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusundaki Kolomna, Cuma gecesi yaşanan kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağışla mücadele etti. Yağmur sonucunda birkaç sokak sular altında kaldı. İnternette paylaşılan bir video, birkaç kişinin yıldırım düştüğünde güvenli bir alana ulaşmaya çalıştığını gösteriyor.

Kadın, kendi başına hareket edemeyecek durumda, suda otururken görülüyor. Bir genç adam, kadını kucaklayarak yakındaki yardım ekiplerine taşıyor.

"Kadın, yıldırımın geçmekte olduğu scooter'a çarptığını belirtti. Ayaklarında yanıklar olan kadın, bölge hastanesine kaldırıldı." şeklinde açıklama yapan Bölge Acil Durumlar Bakanlığı bu olayı duyurdu.

Yıldırım, Moskova'nın Domodedovo banliyösünde bir eve de çarptı ve üst katı ateşe verdi. Şiddetli yağış, Rusya başkentindeki trafiği daha da olumsuz etkileyerek Cuma akşamı taksi hizmetlerini aksattı.

YORUMLAR
500
Ünlü tapınağa çıkan turist, çığlıklar eşliğinde kendisini boşluğa bıraktı Ünlü tapınağa çıkan turist, çığlıklar eşliğinde kendisini boşluğa bıraktı

Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Selde Yıldırım Düşen Kadın Kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları
17:02 Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu
16:45 Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev'den çok sert tepki: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:41 Dinamo Kiev'den Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye skandal suçlama: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:30 Usta sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi
16:26 Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili ilk kez konuştu: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili ilk açıklama: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
16:12 Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu
16:08 Projeden projeye koşan Bergüzar Korel'in partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 17:26:07. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da Selde Yıldırım Düşen Kadın Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement