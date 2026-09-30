Rusya'da Tu-95 stratejik bombardıman uçağı eğitim uçuşunda düştü, 6 mürettebat öldü - Son Dakika
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Rusya'da Tu-95 stratejik bombardıman uçağı eğitim uçuşunda düştü, 6 mürettebat öldü

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Rusya\'da Tu-95 stratejik bombardıman uçağı eğitim uçuşunda düştü, 6 mürettebat öldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düştüğünü açıkladı. Kazada 6 mürettebat hayatını kaybetti, 1 mürettebat yaralanarak sağlık merkezine kaldırıldı; uçakta mühimmat bulunmuyordu ve uçak ıssız bölgeye düşmüştü.

RUSYA'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu icra eden Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan mürettebattan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 mürettebatın ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın ardından yaralı mürettebatın tahliye edilerek sağlık merkezine kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir bölgeye düştüğü ve kaza sırasında üzerinde mühimmat taşımadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rusya'da Tu-95 stratejik bombardıman uçağı eğitim uçuşunda düştü, 6 mürettebat öldü - Son Dakika
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