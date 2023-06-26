Rusya'da Wagner paralı askerleri isyan çıkardı, Savunma Bakanı Şoygu ortadan kayboldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin'in idaresindeki paralı askerler, Rostov şehrini kuşatmış ve Rusya'da 1 günlük ayaklanma çıkmıştı. İsyan, Belarus'un araya girmesiyle son bulurken Wagner liderinin Belarus'a gitmesine karar verildi. Şoygu'nun ise ortadan kaybolması merak konusu oldu. Savunma Bakanı bugün Rus televizyonlarına çıkarak görüntü verdi.

İSYAN BAŞLATIP ŞOYGU'NUN KELLESİNİ İSTEDİLER

Ukrayna savaşında görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusunu "Wagner savaşçılarını yok etmekle" suçladı. Prigojin insanları sokağa çağırıp isyan başlatırken silahlı gruplar Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girip Rostov kentini kuşattı. Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

ORTADAN KAYBOLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Wagner'in darbe girişimi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belarus'un arabuluculuğu sonunda Wagner lideri Yevgeni Prigojin paralı asker grubunu geri çekerken, bu süreç boyunca sessizliğini koruyan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ortada görünmemesi kafaları karıştırdı. Şoygu'nun bugün Rus televizyon kanalında görüntülerinin verilmesiyle merak son buldu. Komutaları ziyaret eden Bakan Şoygu, görüntülerde askerlerinden bilgi alıyor.