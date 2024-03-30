Rusya iç istihbarat örgütü FSB, ülkenin güneyinde terör saldırısı düzenleme planı yapan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Stavropol bölgesindeki saldırı girişiminin engellendiğini duyuran FSB, teröristlerin Orta Asya kökenli olduğunu belirtti. Rus istihbaratı silahlı kişilerin yakalandığı görüntüleri de yayınladı.
Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen cuma günü bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenirken Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.
Rusya'daki kanlı saldırı sonrası şüphelilerin mahkeme görüntüleri işkenceye maruz kaldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ'TAN sert bir mesaj gelmişti. Elinde bıçak tutan bir kişinin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle IŞİD'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı - Son Dakika
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