Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş - Son Dakika
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Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ tarafından paylaşılan ve saldırganların vücut kamerasıyla kaydedilen görüntülerde teröristlerin rastgele etrafa ateş açtıkları ve bir saldırganın yerde yatan şahsı bıçakladığı anlar yer aldı.

24.03.2024 09:51  Güncelleme: 10:06
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Dünya kamuoyunda infial yaratan saldırıya ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Teröristlerin vücut kamerasıyla saniye saniye kaydettikleri videoda, sağa sola hedef gözetmeden ateş ettikleri ve yerde yatan bir kişiyi bıçakladıkları görülüyor.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

RUSYA'YI KANA BULAYAN SALDIRI

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

"NE YAZIK Kİ KURBANLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Rusya'dan yapılan son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan DEAŞ terör örgütü Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili yeni görüntüler paylaştı. Teröristlerin vücut kamerasıyla kaydettikleri videoda, rastgele etrafa ateş açıldığı ve çaresiz insanların bir şey yapamadığı görülüyor. Yine görüntülerde bir saldırganın yerde yatan bir şahsı bıçakladığı anlar da yer aldı.

Rusya\'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • metin gürdere: Bu olay tamamen ABD Oyunu Müslümanları suçlamadan başka birşey değil. O Müslüman kılığındaki şerefsizlere insanlar demez mi kardeşim İSRAİL varken orda ne işiniz var ? 23 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş - Son Dakika
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