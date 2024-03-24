Rusya\'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

Dünya

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Dünya kamuoyunda infial yaratan saldırıya ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Teröristlerin vücut kamerasıyla saniye saniye kaydettikleri videoda, sağa sola hedef gözetmeden ateş ettikleri ve yerde yatan bir kişiyi bıçakladıkları görülüyor.

RUSYA'YI KANA BULAYAN SALDIRI

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.

"NE YAZIK Kİ KURBANLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Rusya'dan yapılan son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan DEAŞ terör örgütü Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili yeni görüntüler paylaştı. Teröristlerin vücut kamerasıyla kaydettikleri videoda, rastgele etrafa ateş açıldığı ve çaresiz insanların bir şey yapamadığı görülüyor. Yine görüntülerde bir saldırganın yerde yatan bir şahsı bıçakladığı anlar da yer aldı.