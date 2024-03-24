Rusya\'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Dünya kamuoyunda infial yaratan saldırıya ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Teröristlerin vücut kamerasıyla saniye saniye kaydettikleri videoda, sağa sola hedef gözetmeden ateş ettikleri ve yerde yatan bir kişiyi bıçakladıkları görülüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Rusya'dan yapılan son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.
Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.
Öte yandan DEAŞ terör örgütü Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili yeni görüntüler paylaştı. Teröristlerin vücut kamerasıyla kaydettikleri videoda, rastgele etrafa ateş açıldığı ve çaresiz insanların bir şey yapamadığı görülüyor. Yine görüntülerde bir saldırganın yerde yatan bir şahsı bıçakladığı anlar da yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş - Son Dakika
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda en az 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya böyle yansıdı. Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi. Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameralarla çekildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ilkokul öğrencilerine TİKA amblemli 3 bin çanta desteği sağladı. TİKA Kabil Ofisi, ramazan ayında da yardım faaliyetlerini sürdürerek başkent Kabil'deki ilkokullarda eğitim alan 3 bin çocuğa TİKA amblemli çanta dağıttı. TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, gıda yardımlarının yanı sıra eğitim alanına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
Rusya'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanlı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya ise başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)