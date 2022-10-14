8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok - Son Dakika
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8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok

14.10.2022 15:59

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacımız Ukrayna'yı yok etmek değil. Şu anda Ukrayna'ya büyük saldırılara ihtiyaç yok" dedi.

Rus lider Putin Astana Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'daki amacı hakkında net konuştu.

''FELAKETLE SONUÇLANIR'

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında ''NATO ile doğrudan çatışma küresel felaketle sonuçlanır'' dedi. Putin burada Almanya'ya da değinerek, ''Ukrayna konusunda büyük hata yapıyorlar" ifadelerini kullanırken Putin Ukrayna'daki sürece ilişkin ayrıca "Bugün yaşananlar hoş değil ancak doğru olanı, yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi. Putin, pişmanlıkları olup olmadığı sorusunda ise "Hayır" yanıtını verdi.

''UKRAYNA'YI YIKMA GİBİ BİR HEDEFİMİZ YOK''

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Ukrayna müzakereler için hazır ise arabuluculuk çabaları gerekecek" söylemlerini kullanırken ''Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok'' dedi.

BIDEN İLE GÖRÜŞMEYECEK

G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin ise Putin henüz kararını vermediğini belirtti. Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi için bir neden olmadığını da vurgularken G-20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına da karar vermediğini ekledi. Biden da önceki günlerde Putin ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

''SEFERBERLİK 2 HAFTA İÇERİSİNDE BİTECEK''

Rusya'daki seferberlik sürecine değinen Putin, "Yeni bir kısmi seferberlik ilanı düşünmüyoruz. Kısmi seferberlik kapsamında askere alımlar 2 hafta içinde tamamlanacak" dedi.

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